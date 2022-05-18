Сироткин рассказал, продолжит ли выступать в гонках, несмотря на работу чиновником

Бывший российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин, ставший новым исполнительным директором Российской автомобильной федерации, рассказал, как повлияет его новая работа на потенциальные выступления пилота в гонках.
«Сейчас я точно не готов ломать голову, где и какую лицензию получить, чтобы где-то поехать. Я работаю совсем без выходных, по 18 часов в сутки. Даже если бы я нашёл способ улететь на гонки, скажем, в Италию, то просто физически не смог бы это сделать. И я ни капли об этом не сожалею!
Я ведь буквально за несколько дней до начала спецоперации подписал контракт с «Феррари» на выступления в GT3… Сами понимаете, чем всё закончилось. Но я говорю все последние годы: мои выступления — это хорошо и здорово, но далеко не главное. Конечно, если быть эгоистом, то гонки сильно приятнее, чем месяцами спать по пять часов в сутки и делать то, чем я занимаюсь сейчас. Но если мы посмотрим на перспективу лет в 5-10, то вряд ли моё будущее будет зависеть от того, проеду я на сезон больше или меньше или проеду ли вообще. В этом плане нынешняя работа куда важнее — и для меня, и, хочется верить, для российского автоспорта в том числе», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 18 мая 2022
-
15:47
-
15:20
-
15:20
-
15:00
-
14:21
-
12:56
-
12:21
-
11:23
-
10:27
-
09:44
-
00:44
- 17 мая 2022
-
23:38
-
22:56
-
21:48
-
20:58
-
19:50
-
18:48
-
17:30
-
16:24
-
15:36
-
14:52
-
13:52
-
13:11
-
12:09
-
11:03
-
09:46
-
00:59
- 16 мая 2022
-
23:54
-
23:05
-
21:42
-
20:54
-
19:49
-
19:01
-
17:28
-
16:58