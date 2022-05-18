Сироткин рассказал, продолжит ли выступать в гонках, несмотря на работу чиновником

Бывший российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин, ставший новым исполнительным директором Российской автомобильной федерации, рассказал, как повлияет его новая работа на потенциальные выступления пилота в гонках.



«Сейчас я точно не готов ломать голову, где и какую лицензию получить, чтобы где-то поехать. Я работаю совсем без выходных, по 18 часов в сутки. Даже если бы я нашёл способ улететь на гонки, скажем, в Италию, то просто физически не смог бы это сделать. И я ни капли об этом не сожалею!



Я ведь буквально за несколько дней до начала спецоперации подписал контракт с «Феррари» на выступления в GT3… Сами понимаете, чем всё закончилось. Но я говорю все последние годы: мои выступления — это хорошо и здорово, но далеко не главное. Конечно, если быть эгоистом, то гонки сильно приятнее, чем месяцами спать по пять часов в сутки и делать то, чем я занимаюсь сейчас. Но если мы посмотрим на перспективу лет в 5-10, то вряд ли моё будущее будет зависеть от того, проеду я на сезон больше или меньше или проеду ли вообще. В этом плане нынешняя работа куда важнее — и для меня, и, хочется верить, для российского автоспорта в том числе», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.