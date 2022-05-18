Сироткин ответил, правильно ли называть непатриотами гонщиков с зарубежной лицензией

Бывший российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин, ставший новым исполнительным директором Российской автомобильной федерации, прокомментировал мнение некоторых болельщиков и специалистов, что если пилот соглашается выступать со спортивной лицензией другой страны или под нейтральным статусом, то перестаёт являться патриотом России.
«Не надо делать громких заявлений — мол, если подписал согласие о нейтральном статусе, то ты теперь не патриот. Перед многими людьми действительно стоит выбор: либо ты продолжаешь карьеру, не ставя крест на том, чем занимался много лет, либо идёшь заниматься чем-то другим вместо гонок. Очень немногие готовы так поступить. Не думаю, что в такой ситуации стоит делать громкие заявления. Я бы относился к подобным решениям с уважением», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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