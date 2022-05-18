Принято решение по количеству Гран-при в нынешнем сезоне Ф-1 после исключения этапа в Сочи
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Календарь Формулы-1 нынешнего сезона будет состоять из 22 этапов вместо запланированных изначально 23. Руководство «Королевских гонок» приняло решение не заменять Гран-при России, который ранее был исключён из календаря.
Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
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