«КАМАЗ-Мастер» лишился крупного спонсора

Российская гоночная команда «КАМАЗ-Мастер» завершила сотрудничество с одним из своих основных спонсоров — компанией-производителем энергетических напитков «Ред Булл». Логотипы «Ред Булл» исчезли с гоночных грузовиков челнинской команды, что видно на фотографиях с тестовых заездов «КАМАЗ-Мастера», прошедших в мае в Астраханской области. Ранее крупные логотипы «Ред Булл» размещались сбоку рядом с кабиной грузовика.
Прекращение сотрудничества с «Ред Булл» подтвердил пресс-атташе команды «КАМАЗ-Мастер» Эрик Хайруллин.
«Да, нас не связывают контрактные отношения», — приводит слова Хайруллина издание «Челнинские известия».
Отметим, что, помимо «Ред Булл», с командных грузовиков и официального сайта пропали логотипы ряда других спонсоров — в частности, шинной компании «Гудьир».
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