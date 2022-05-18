Палмер: в ближайшей гонке «Феррари» точно не станет применять командную тактику

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказал мнение по поводу тактики «Феррари» на Гран-при Испании.

«Гарантирую вам, что в ближайшей гонке «Феррари» точно не станет применять командную тактику. Просто представьте себе ситуацию: Карлос будет лидировать и ему прикажут уступить дорогу напарнику. Будет странно, тем более он пока ни разу не побеждал в Формуле-1.



Я не думаю, что ситуация в чемпионате однозначно в пользу Леклера. Конечно, Карлос уже далеко, но никогда не говори «никогда». Достаточно нескольких провальных гонок для Шарля, и пилоты «Феррари» окажутся наравне», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

Ранее Палмер сказал, что Шарль Леклер действовал очень мягко, когда оборонял своё лидерство от Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.