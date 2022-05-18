Ферстаппен объяснил, почему считает Гран-при Испании особенным

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу предстоящего Гран-при Испании.
«Мы провели невероятную неделю в Майами, после этого у меня было немного времени, чтобы отдохнуть с семьёй, и теперь я с нетерпением жду возможности снова сесть за руль в Барселоне.
У меня много хороших воспоминаний об этой трассе, начиная с моей первой победы в Формуле-1 в 2016 году, когда мне было 18 лет.
Это трасса, которую мы все хорошо знаем как команда благодаря большому количеству тестов, которые мы проводили там на протяжении многих лет, поэтому, в отличие от Майами, у нас есть значительный объём данных, которые мы можем использовать перед гонкой.
Надеюсь, мы сможем сохранить динамику последних нескольких гонок и чисто стартовать с пятницы», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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