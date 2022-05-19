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Кубица сменит Чжоу на пятничной тренировке в Барселоне, Випс выступит за «Ред Булл»

Кубица сменит Чжоу на пятничной тренировке в Барселоне, Випс выступит за «Ред Булл»
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица проведёт первую тренировку на Гран-при Испании вместо Гуаньюя Чжоу. На этой же тренировке выступит и молодой пилот «Ред Булл» Юри Випс, который заменит Серхио Переса.

Стоит отметить, что в случае с «Ред Булл» речь идёт об одной из двух обязательных практик за сезон для молодых пилотов, а вот Кубица к категории молодых гонщиков не относится, он просто получит это право в рамках его контракта резервного гонщика.

«Роберт, который первым сел за руль болида во время предсезонных тестов на той же площадке в Каталонии, где в эти выходные будет проходить гонка, совсем недавно управлял C42 во время тестовой сессии «Пирелли» в Имоле, менее месяца назад. Эти свежие воспоминания о машине позволят опытному поляку извлечь максимум пользы из завтрашней часовой сессии, обеспечив команде превосходную техническую обратную связь, благодаря которой Роберт стал таким ценным активом для «Альфа Ромео», — говорится в заявлении команды.

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