«Атмосфера в команде была негативной». Алонсо рассказал, почему ушёл из «Феррари»

Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо рассказал о периоде своего выступления за «Феррари».

Напомним, Алонсо представлял «Скудерию» в 2010–2014 годах и трижды становился вице-чемпионом.

«Те годы в «Феррари» были очень напряжёнными. Пару раз мы были очень близки к победе в чемпионате, и эти упущенные возможности легли тяжёлым грузом на плечи каждого. В какой-то момент атмосфера в команде была негативной, и я решил уйти оттуда, даже если бы у меня было ещё два года контракта, потому что так было лучше для обеих сторон.



Сейчас я всё ещё очень хочу третьего чемпионства, но в то же время понимаю, как сейчас работает спорт, и у тебя в Формуле-1 есть только пару машин, с которыми можно выигрывать чемпионат», — приводит слова Алонсо BBC.