«Атмосфера в команде была негативной». Алонсо рассказал, почему ушёл из «Феррари»
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Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо рассказал о периоде своего выступления за «Феррари».
Напомним, Алонсо представлял «Скудерию» в 2010–2014 годах и трижды становился вице-чемпионом.
«Те годы в «Феррари» были очень напряжёнными. Пару раз мы были очень близки к победе в чемпионате, и эти упущенные возможности легли тяжёлым грузом на плечи каждого. В какой-то момент атмосфера в команде была негативной, и я решил уйти оттуда, даже если бы у меня было ещё два года контракта, потому что так было лучше для обеих сторон.
Сейчас я всё ещё очень хочу третьего чемпионства, но в то же время понимаю, как сейчас работает спорт, и у тебя в Формуле-1 есть только пару машин, с которыми можно выигрывать чемпионат», — приводит слова Алонсо BBC.
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