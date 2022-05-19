В ФИА рассказали, почему до сих пор не согласились на увеличение количества спринтов

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о том, что деньги не являются причиной задержки планов по увеличению количества спринтерских гонок Формулы-1 в следующем сезоне.

После дебюта в 2021 году пересмотренный формат, в котором квалификация переносится на пятницу, а в субботу проводится 100-километровая гонка, сохранится и в 2022 году, снова на трёх трассах.



Формула-1 и команды недавно поддержали предложение удвоить это число до шести с кампании 2023 года, но ФИА ещё не дала своё соглашение на это.

«Я не просил больше денег, но если бы попросил, то хотел бы использовать их правильным образом — вложить в надлежащее регулирование спорта. Мы говорим, что Формула 1 — это вершина, и так оно и есть, поэтому нам в FIA нужны ресурсы для регулирования технической и финансовой стороны спорта, приносящего миллиарды долларов, таким образом, чтобы уважать это. Нам нужны возможности для соблюдения этих стандартов.

Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что есть время, чтобы принять решение. Это касается 2023 года, а не этого сезона. Наш дом не горит.



У нас есть то, что называется демократией: Формула-1 имеет право голоса, команды имеют право голоса, я имею право голоса. Если вы говорите, что я не могу воздержаться или взять время на изучение предложений, то вы не даете мне свободы демократии. Если говорить конкретно о спринтах, то я должен понять, сможет ли моя команда на местах справиться с дополнительной нагрузкой, которую повлекут за собой эти гонки», — приводит слова бен Сулайема Racingnews365.