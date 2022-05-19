Хельмут Марко встал на сторону Хэмилтона в вопросе запрета на ношение украшений

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко встал на сторону семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в вопросе запрета на ношение украшений во время гонок.



«Я считаю, что они зашли слишком далеко. Это должно быть личным решением гонщиков. Я не помню, как долго Хэмилтон уже выступает в Формуле-1, но он носил эти украшения все эти годы. С чего вдруг они решили выдумать такие тонкости? Я думаю, что у нас достаточно других дел. Мы должны принимать и уважать индивидуальность каждого пилота. Я встал на сторону Хэмилтона? Да, и это моё честное мнение», — приводит слова Хельмута Марко RTL.



Напомним, ранее ФИА запретила пилотам ношение украшений во время гонок. При первом нарушении пилоты будут вынуждены заплатить € 50 тыс. и € 25 тыс. условно. При повторном нарушении сумма штрафа возрастёт до € 100 тыс. плюс € 25 тыс., которые изначально выписывались условно. В третий же раз сумма штрафа составит € 250 тыс., а также последует мера в виде лишения очков в чемпионате (до 10).