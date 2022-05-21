Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 21 мая, состоится квалификация шестого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Испании. Этап принимает стационарный автодром «Каталунья» в Барселоне. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.



После пяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого это первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция квалификации