Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 21 мая, состоится квалификация шестого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Испании. Этап принимает стационарный автодром «Каталунья» в Барселоне. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.
После пяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого это первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция квалификации
Комментарии
- 21 мая 2022
-
16:08
-
15:15
-
15:02
-
14:44
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
13:27
-
13:14
-
12:04
-
11:19
-
10:45
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
00:45
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
20:08
-
19:05
-
18:13
-
18:00
Партнерский контент