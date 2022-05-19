Штайнер рассказал, повлиял ли разрыв контракта с «Уралкалием» на бюджет команды на сезон

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, повлиял ли разрыв контракта с россиянином Никитой Мазепиным и «Уралкалием» на планы американского коллектива по модернизации машины.



«Мы составили свой план и полностью придерживаемся его. Мы не собираемся торопиться и реагировать на новинки соперников. Вот увидите, когда мы привезём новинки, они будут везде, буквально в каждой части машины.



Дело не лимите бюджета, а в самом бюджете. Повлиял ли на это уход Мазепина? Нет. Наш бюджет от этого не изменился», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Тогда же команда разорвала контракт с «Уралкалием».