Бывший механик «Макларена»: в 2007 году люди не хотели работать с болидом Хэмилтона

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли рассказал, что в 2007 году инженеры и механики команды буквально ссорились за право работать над машиной Фернандо Алонсо, в то время, как заниматься автомобилем Льюиса Хэмилтона практически никто не хотел.
«Механики и инженеры ссорились за право работать с машиной Алонсо. Люди не хотели заниматься болидом Хэмилтона, потому что не ждали от него многого в первом сезоне. Механики и инженеры стремятся завоевать титул так же сильно, как и гонщики, так что работа с действующим чемпионом мира была лучшим шансом. По крайней мере, мы так считали. Все ждали больших результатов от Алонсо. Особенно после того, как мы поняли, что машина получилась быстрой», — приводит слова Пристли PlanetF1.
Напомним, по итогам сезона-2007 чемпионом мира стал пилот «Феррари» Кими Райкконен, вторым стал Хэмилтон, а третьим Алонсо. Райкконен по итогам сезона набрал 110 очков, пилоты «Макларена» — по 109.
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