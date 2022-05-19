Гасли призвал ФИА к здравому смыслу в вопросе запрета украшений

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о решении ФИА о запрете на ношение украшений во время гонки.
«Нам нужно открытое обсуждение этого вопроса и к чему это приведёт. В конце концов, речь идёт о не самой важной теме, из которой раздули огромную историю. Думаю, нужно включить здравый смысл. На протяжении 70 лет ношение украшений никого не беспокоило. Да, конечно, по сравнению с прошлым годом многое поменялось, в том числе и подход к отслеживанию соблюдения правил. Но все пилоты согласны, что нам нужен диалог. Мы хотим высказать свою точку зрения, а ФИА нужно высказать свою. Только так можно прийти к компромиссу.
Нет, я не считаю, что исключение относительно Льюиса несправедливо. У меня свои убеждения, у других пилотов — свои. Пилоты хотят носить украшения по разным причинам. У меня своё мнение на этот счёт. Думаю, у Льюиса оно тоже есть», — приводит слова Гасли GPFans.
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