Источник: болиды «Ред Булл» стали легче на 5 кг
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Болид «Ред Булл» благодаря пакету обновлений, привезённому на Гран-при Испании, потерял в весе около пяти килограммов, сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях. Таким образом, «Ред Булл» сумел не отстать от машин главных конкурентов — «Феррари» — в вопросе уменьшения веса. Ранее источники сообщали, что машины итальянского коллектива стали также легче ещё на пять килограммов.
Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот «Феррари» Шарль Леклер, опережающий Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 19 очков.
В Кубке конструкторов лидерство удерживает «Феррари», «Ред Булл» располагается на второй строчке.
Гран-при Испании пройдёт на трассе в Барселоне с 20 по 22 мая.
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