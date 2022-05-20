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Макс Ферстаппен: для Формулы-1 было бы хорошо, чтобы «Феррари» снова была на вершине

Макс Ферстаппен: для Формулы-1 было бы хорошо, чтобы «Феррари» снова была на вершине
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Испании Формулы-1.

«Всегда есть вещи, которые можно сделать ещё лучше. Думаю, что на данном этапе главное для нас — это надёжность. Сейчас наша команда действительно здорово работает не только на трассе, но и на базе. В этом плане мы определённо одни из лучших на стартовой решётке.

Я ожидаю, что мы выступим хорошо в Барселоне, но, конечно, нужно подождать и посмотреть, какие обновление привезут другие команды. Посмотрим. Сейчас я довольно расслаблен. Это долгий сезон, и я знаю, что в любом случае всё будет зависеть от автомобиля.

Мы ведём интересную борьбу с «Феррари», где друг друга уважают обе команды. Мне кажется, что для Формулы-1 в целом было бы хорошо, чтобы «Феррари» снова была на вершине», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:

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