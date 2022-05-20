Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, сколько «Феррари» может отыграть на круге в Барселоне за счёт обновлений

Стало известно, сколько «Феррари» может отыграть на круге в Барселоне за счёт обновлений
Комментарии

Обновления, которые подготовила команда «Феррари» к Гран-при Испании, могут значительно ускорить время прохождения круга. Потенциально речь идёт о четырёх десятых секунды за круг. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что увеличение скорости может быть достигнуто за счёт новой конфигурации днища и диффузора.

Напомним, в Кубке конструкторов «Феррари» занимает первое место. После пяти Гран-при в активе «Скудерии» 157 очков. Ближайший преследователь итальянской команды, гоночный коллектив «Ред Булл», имеет на счету 151 очко. Топ-3 замыкает «Мерседес» — 95 баллов.

Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая. Сегодня, 20 мая, пройдёт первая свободная практика. Начало запланировано на 15:00 мск.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:

Новость по теме
Макс Ферстаппен: для Формулы-1 было бы хорошо, чтобы «Феррари» снова была на вершине
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022