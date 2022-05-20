Стало известно, сколько «Феррари» может отыграть на круге в Барселоне за счёт обновлений

Обновления, которые подготовила команда «Феррари» к Гран-при Испании, могут значительно ускорить время прохождения круга. Потенциально речь идёт о четырёх десятых секунды за круг. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что увеличение скорости может быть достигнуто за счёт новой конфигурации днища и диффузора.



Напомним, в Кубке конструкторов «Феррари» занимает первое место. После пяти Гран-при в активе «Скудерии» 157 очков. Ближайший преследователь итальянской команды, гоночный коллектив «Ред Булл», имеет на счету 151 очко. Топ-3 замыкает «Мерседес» — 95 баллов.



Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая. Сегодня, 20 мая, пройдёт первая свободная практика. Начало запланировано на 15:00 мск.

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