«Нам нужно начать дебаты». Сайнс обеспокоен влиянием новых машин Ф-1 на здоровье пилотов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что автомобили Формулы-1 нового поколения способны нанести ущерб здоровью гонщиков, поскольку со временем в результате их пилотирования могут возникнуть проблемы с шеей и спиной.
«Уже сегодня нужно думать о том, какую цену гонщик может быть вынужден заплатить за своё здоровье, выступая в Формуле-1 на нынешних автомобилях. Полагаю, что больше всего на свете нам сейчас нужно начать дебаты.
Нужно ли нам так напрягать шею и спину, как мы это делаем в последнее время? Для меня это скорее философский вопрос, который я задаю по большому счёту именно для руководства Формулы-1.
Да, пожалуй, мы, пилоты, не любим задаваться таким вопросом, потому что нам не нравится, скажем так, казаться слабыми. Сам я чувствую себя прекрасно, я в хорошей физической форме и считаю себя одним из самых сильных пилотов. Я никогда не испытывал трудностей в гонках Формулы-1. Но это важный для всех нас вопрос, который нам следует обсудить и посмотреть, какие у нас есть варианты», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
- 20 мая 2022
-
12:24
-
11:13
-
11:00
-
10:37
-
09:51
-
00:55
- 19 мая 2022
-
23:56
-
22:59
-
21:58
-
21:42
-
19:45
-
19:02
-
18:14
-
16:28
-
15:55
-
14:02
-
12:32
-
12:03
-
11:00
-
09:34
-
00:30
- 18 мая 2022
-
23:57
-
23:00
-
21:41
-
20:11
-
19:56
-
19:21
-
18:20
-
17:29
-
15:47
-
15:20
-
15:20
-
15:00
-
14:21
-
12:56