«Нам нужно начать дебаты». Сайнс обеспокоен влиянием новых машин Ф-1 на здоровье пилотов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что автомобили Формулы-1 нового поколения способны нанести ущерб здоровью гонщиков, поскольку со временем в результате их пилотирования могут возникнуть проблемы с шеей и спиной.

«Уже сегодня нужно думать о том, какую цену гонщик может быть вынужден заплатить за своё здоровье, выступая в Формуле-1 на нынешних автомобилях. Полагаю, что больше всего на свете нам сейчас нужно начать дебаты.

Нужно ли нам так напрягать шею и спину, как мы это делаем в последнее время? Для меня это скорее философский вопрос, который я задаю по большому счёту именно для руководства Формулы-1.



Да, пожалуй, мы, пилоты, не любим задаваться таким вопросом, потому что нам не нравится, скажем так, казаться слабыми. Сам я чувствую себя прекрасно, я в хорошей физической форме и считаю себя одним из самых сильных пилотов. Я никогда не испытывал трудностей в гонках Формулы-1. Но это важный для всех нас вопрос, который нам следует обсудить и посмотреть, какие у нас есть варианты», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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