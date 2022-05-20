«Особо не старался узнать об обновлениях других команд». Пьер Гасли — о Гран-при Испании

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли дал комментарий относительно предстоящего выступления на Гран-при Испании, который состоится с 20 по 22 мая.



«На самом деле я особо не старался узнать об обновлениях, которые та или иная команда готовит к Барселоне. Главное — сконцентрироваться на самих себе и постараться выжать максимум. По разным причинам нам пока так и не удавалось провести чистую квалификацию и чистую гонку без проблем, что позволило бы набрать больше очков. К этому мы должны стремиться. В середине пелотона сейчас острая борьба, так что будет сложно, но это вызов для нас. Особенно в этом году нам нужно показывать всё, на что мы способны, чтобы набирать очки», — приводит слова Гасли RaceFans.

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