«Какая-то некомпетентность!» Алонсо раскритиковал стюардов ГП Майами из-за своего штрафа

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо назвал стюардов Гран-при Майами некомпетентными и непрофессиональными после штрафа, который стоил ему очков в гонке. Испанец получил два пятисекундных штрафа. Первый – за столкновение с Пьером Гасли. Второй Фернандо получил за то, что срезал трассу в 14-м повороте, получив «долгосрочное преимущество» — с ним гонщик «Альпин» и не согласен.
«Мы считаем, что это было крайне несправедливо — просто какая-то некомпетентность со стороны стюардов! Думаю, что в Майами они действовали недостаточно профессионально.
Они приняли решение, даже не попросив никаких доказательств. А когда мы сами пришли к ним после гонки со своими доказательствами, то обнаружили, что их даже не было в комнате.
После того как мы наконец показали им все данные, они попросили дать им пять минут. Но фактически они оказались со связанными руками, потому что уже выписали штраф и не знали, что можно сделать. Честно говоря, это уже в прошлом, но всё-таки такого не должно происходить в Формуле-1», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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