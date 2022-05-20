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Штайнер — о Мике Шумахере: в Формуле-1 есть очередь из пилотов, готовых прийти на замену

Штайнер — о Мике Шумахере: в Формуле-1 есть очередь из пилотов, готовых прийти на замену
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте своей команды немце Мике Шумахере.

«Факт того, что он пока не набрал ни одного очка, может начать оказывать на него давление. Нужно понимать, что время в Формуле-1 ограниченно. В этом спорте есть буквально очередь из пилотов, которые готовы прийти на замену. Я уверен, что Мик и сам понимает, что его никто не будет ждать. Сейчас он очень усердно работает. Формула-1 — непростой бизнес, но я вижу, что Мик движется в правильном направлении», — приводит слова Штайнера Sport Bild.

Шумахер в настоящее время не набрал ни одного очка в общем зачёте пилотов. Его товарищ по команде датчанин Кевин Магнуссен с 15 баллами замыкает топ-10. Возглавляет рейтинг Шарль Леклер из «Феррари» — 104 очка.

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