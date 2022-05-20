В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как компенсируют потерю ряда спонсоров

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, каким образом его гоночный коллектив формирует бюджет на фоне ухода ряда зарубежных спонсоров и партнёров, включая компанию «Ред Булл».



«Бюджет формируется за счёт средств нашего головного предприятия ПАО «КАМАЗ» и спонсоров команды. Вы можете видеть их на бортах наших грузовиков и на спортивной экипировке. Из-за ухода зарубежных партнёров мы работаем в режиме жёсткой экономии и активно изыскиваем альтернативные источники пополнения бюджета.



В предыдущие годы мы активно развивали наш проект продвижения сувенирной продукции и экипировки команды на внутреннем и внешнем рынках, в том числе с активным использованием маркетплейсов. Сейчас мы активизируем работу на этом направлении. Подготовлен бизнес-план экскурсионных туров в команду, включающий в себя элементы промышленного туризма, а также тестовые проезды на спортивных грузовиках на нашем полигоне «Вираж» в Промкомзоне в Набережных Челнах.



Также мы решили пойти навстречу многочисленным запросам отечественных и зарубежных коллекционеров, желающих приобрести спортивные машины. Просьбы продать ту или иную машину к нам поступали уже давно, но вот теперь, можно сказать, жизнь заставила. В том, что кто-то приобретёт в свою коллекцию заветный спортивный «КАМАЗ», а команда получит дополнительные средства к продолжению своей деятельности, ничего плохого не вижу», — приводит слова Чагина «Матч ТВ».

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