Объявлены все обновления команд Формулы-1 на Гран-при Испании. Без новинок только «Хаас»

В соответствии с новыми правилами Формулы-1 все команды рассказали о подготовленных ими новинках на Гран-при Испании в Барселоне.



Наибольшее число обновлений заявил «Макларен» — речь идёт сразу о десяти новинках, в числе которых новые передние и задние антикрылья, передняя подвеска, днище, диффузор, капот, закрылки боковых понтонов и другие элементы.



Серьёзные изменения подтвердил «Астон Мартин»: команда подтвердила появление новых боковых понтонов и днища, также изменились капот, заднее антикрыло и даже крепление «гало».



«Альфа Ромео» подготовила новые переднее и заднее антикрылья, обновления передней и задней подвески, новое днище, капот и «жабры» для охлаждения.



У «Феррари» новое днище, а также обновлённые переднее и заднее антикрылья. Со стороны «Ред Булл» — новые переднее антикрыло и днище.



«Мерседес» изменил днище и заднюю часть машины, а также закрылок переднего антикрыла. У «Уильямса» и «Альпин» новые переднее и заднее антикрылья и обновления в задней части болида. Наконец, «Альфа Таури» подготовила модифицированное заднее антикрыло.



Без новинок в Барселоне только «Хаас». Ранее руководитель команды Гюнтер Штайнер говорил, что обновления американской команды ожидаются только через два месяца, на Гран-при Франции.

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