Алонсо заявил, что у Виттиха нет нужных знаний для работы гоночным директором Формулы-1
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подверг критике гоночного директора Формулы-1 Нильса Виттиха, руководившего первыми пятью Гран-при нынешнего сезона. В Майами, напомним, Алонсо получил два штрафа, за один из которых уже раскритиковал стюардов.
«Мы уже видели несколько вещей, которые ясно показывают, что ещё есть над чем работать. Нужно обладать некоторыми знаниями о гонках, прежде чем становиться гоночным директором или пытаться управлять гонкой. Я не думаю, что в данный момент это знание имеется.
Я знаю, что в Испании будет новый гоночный директор. У Эдуардо Фрейташа гораздо больше опыта работы с WEC и другими категориями на высшем уровне, так что, полагаю, всё сложится лучше», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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