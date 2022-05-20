В ФИА приняли решение, легален ли болид «Астон Мартин», сильно похожий на «Ред Булл»
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Международная автомобильная федерация (ФИА) закончила расследование в отношении команды Формулы-1 «Астон Мартин». Ранее британский гоночный коллектив был заподозрен в копировании боковых понтонов у другой команды Формулы-1, «Ред Булл», что запрещено техническим регламентом «Королевских гонок». Речь шла, в частности, об обратном инжиниринге и потенциальной незаконной передаче интеллектуальной собственности.
На основании проведённой проверки в Международной автомобильной федерации пришли к выводу, что никаких нарушений в действиях «Астон Мартин» не было и все предпринятые британской командой шаги соответствуют нормам регламента.
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