В ФИА приняли решение, легален ли болид «Астон Мартин», сильно похожий на «Ред Булл»

Международная автомобильная федерация (ФИА) закончила расследование в отношении команды Формулы-1 «Астон Мартин». Ранее британский гоночный коллектив был заподозрен в копировании боковых понтонов у другой команды Формулы-1, «Ред Булл», что запрещено техническим регламентом «Королевских гонок». Речь шла, в частности, об обратном инжиниринге и потенциальной незаконной передаче интеллектуальной собственности.



На основании проведённой проверки в Международной автомобильной федерации пришли к выводу, что никаких нарушений в действиях «Астон Мартин» не было и все предпринятые британской командой шаги соответствуют нормам регламента.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне: