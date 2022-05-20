Смоляр — третий в квалификации Ф-3 в Барселоне, уступив времени поула менее десятой
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Российский гонщик Александр Смоляр занял третье место в квалификации испанского этапа Формулы-3 в Барселоне. Смоляр проиграл менее одной десятой завоевавшему поул-позишен Роману Станеку. Второе место на счету Виктора Мартинса. На счету младшего брата Шарля Леклера Артура пятый результат.
Формула-3. Барселона. Квалификация.
1. Роман Станек — 1:33.516
2. Виктор Мартинс — 1:33.568
3. Александр Смоляр — 1:33.613
4. Исаак Хаджар — 1:33.726
5. Артур Леклер — 1:33.731
6. Оливер Берман — 1:33.747
7. Кайо Коллет — 1:33.750
8. Кайл Фредерик — 1:33.805
9. Джек Кроуфорд — 1:33.825
10. Хуан Мануэль Корреа — 1:33.857
11. Давид Видалес — 1:33.873
12. Зейн Малоуни — 1:33.926
13. Федерико Колапинто — 1:33.963
14. Грегуар Соси — 1:34.040.
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