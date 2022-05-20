Смоляр — третий в квалификации Ф-3 в Барселоне, уступив времени поула менее десятой

Российский гонщик Александр Смоляр занял третье место в квалификации испанского этапа Формулы-3 в Барселоне. Смоляр проиграл менее одной десятой завоевавшему поул-позишен Роману Станеку. Второе место на счету Виктора Мартинса. На счету младшего брата Шарля Леклера Артура пятый результат.



Формула-3. Барселона. Квалификация.



1. Роман Станек — 1:33.516

2. Виктор Мартинс — 1:33.568

3. Александр Смоляр — 1:33.613

4. Исаак Хаджар — 1:33.726

5. Артур Леклер — 1:33.731

6. Оливер Берман — 1:33.747

7. Кайо Коллет — 1:33.750

8. Кайл Фредерик — 1:33.805

9. Джек Кроуфорд — 1:33.825

10. Хуан Мануэль Корреа — 1:33.857

11. Давид Видалес — 1:33.873

12. Зейн Малоуни — 1:33.926

13. Федерико Колапинто — 1:33.963

14. Грегуар Соси — 1:34.040.