Стюарды рассмотрят заявления Алонсо об их «некомпетентности»

Международная автомобильная федерация (ФИА) передала заявления пилота «Альпин» Фернандо Алонсо для рассмотрения стюардам, сообщает BBC. На карандаш к судьям попали слова испанца о работе стюардов на Гран-при Майами.



Напомним, Алонсо назвал стюардов Гран-при Майами некомпетентными и непрофессиональными после штрафа, который стоил ему очков в гонке. Испанец получил два пятисекундных штрафа. Первый – за столкновение с Пьером Гасли. Второй Фернандо получил за то, что срезал трассу в 14-м повороте, получив «долгосрочное преимущество» — с ним гонщик «Альпин» и не согласен.



Помимо критики стюардов, Алонсо отметил, что гоночному директору Нильсу Виттиху не хватает опыта для того, чтобы занимать столь ответственную должность.