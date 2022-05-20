Стюарды рассмотрят заявления Алонсо об их «некомпетентности»
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Международная автомобильная федерация (ФИА) передала заявления пилота «Альпин» Фернандо Алонсо для рассмотрения стюардам, сообщает BBC. На карандаш к судьям попали слова испанца о работе стюардов на Гран-при Майами.
Напомним, Алонсо назвал стюардов Гран-при Майами некомпетентными и непрофессиональными после штрафа, который стоил ему очков в гонке. Испанец получил два пятисекундных штрафа. Первый – за столкновение с Пьером Гасли. Второй Фернандо получил за то, что срезал трассу в 14-м повороте, получив «долгосрочное преимущество» — с ним гонщик «Альпин» и не согласен.
Помимо критики стюардов, Алонсо отметил, что гоночному директору Нильсу Виттиху не хватает опыта для того, чтобы занимать столь ответственную должность.
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