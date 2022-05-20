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Марко обвинил «Астон Мартин» в незаконном использовании данных «Ред Булл»

Марко обвинил «Астон Мартин» в незаконном использовании данных «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что новый болид «Астон Мартин», вероятно, был создан с использованием документации австрийской команды.

«Нужно разобраться, как именно был создана эта невероятно точная копия. Конечно, само по себе копирование не запрещено, но стоит учитывать то, что у нас переманили семь сотрудников, что Дэн Фэллоуз, наш бывший глава отдела аэродинамики, перешёл в «Астон Мартин» на невероятно высокую зарплату.

Мы продолжаем анализировать некоторые факты. Есть доказательства, что наша информация была скопирована. Возможно ли создать столь детальную копию нашей машины, не имея на руках документации?» — приводит слова Хельмута Марко Sky Deutschland.

Напомним, в ФИА по итогам расследования пришли к выводу, что никаких нарушений в действиях «Астон Мартин» не было и все предпринятые британской командой шаги соответствуют нормам регламента.

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