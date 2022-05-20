Леклер — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Испании. Ферстаппен — пятый

На трассе в Барселоне завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам сессии показал пятый результат.

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас ещё в первые десять минут тренировки остановился на трассе из-за проблем с мотором и больше из боксов не выезжал. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис в ходе сессии повредил днище.

Гран-при Испании. Вторая тренировка



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.670.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.117.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.204.

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.320.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.336.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.533.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0.962.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.033.

9. Эстебан Окон («Альпин) +1.075.

10. Мик Шумахер («Хаас») +1.087.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.247.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.343.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.579.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.615.

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.715.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.158.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.196.

18. Алекс Албон («Уильямс») +2.649.

19. Николас Латифи («Уильямс») +3.527.

20. Ландо Норрис («Макларен») +3.718.