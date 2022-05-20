Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Испании, Випс — 2-й, Пуршер — 7-й

Австралийский гонщик команды «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн стал победителем квалификации четвёртого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Испании. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Хайтек» Юри Випс, третьим стал Фредерик Вести из «АРТ».



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший четвёртую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 14-м.



Формула-2. Испания. Квалификация



1. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») — 1.28.612.

2. Юри Випс («Хайтек») +0,0.

3. Фредерик Вести («АРТ») +0,2.

4. Джехан Дарувала («Према») +0,2.

5. Логан Сарджент («Карлин») +0,3.

6. Аюму Иваса («ДАМС») +0,3.

7. Тео Пуршер («АРТ») +0,3.

8. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0,4.

9. Каллан Уильямс («Трайдент») +0,5.

10. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +0,5.

14. Деннис Хаугер («Према») +0,7.