Леклер рассказал, над чем надо поработать «Феррари», несмотря на быстрейший результат

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал быстрейший результат на второй пятничной практике Гран-при Испании Формулы-1.



«Наши квалификационные попытки смотрелись неплохо, но ещё есть над чем поработать, в особенности над гоночным темпом и контролем состояния шин. Попытки на комплектах «софта» были лучше, чем на «медиуме». Вечером мы проанализируем последние данные, чтобы отыскать, в чём мы можем прибавить на этой трассе, ведь условия сейчас сильно отличаются от последнего раза, когда мы были здесь на зимних тестах», — приводит слова Леклера официальный сайт «Феррари».

Гран-при Испании. Вторая тренировка



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.670.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.117.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.204.

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.320.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.336.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.533.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0.962.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.033.

9. Эстебан Окон («Альпин) +1.075.

10. Мик Шумахер («Хаас») +1.087.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.247.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.343.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.579.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.615.

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.715.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.158.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.196.

18. Алекс Албон («Уильямс») +2.649.

19. Николас Латифи («Уильямс») +3.527.

20. Ландо Норрис («Макларен») +3.718.