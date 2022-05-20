Перес объяснил, почему проиграл Ферстаппену шесть десятых

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, пропустивший первую тренировку Гран-при Испании, прокомментировал седьмой результат во второй практике с отставанием с шесть десятых от Макса Ферстаппена.
«Если ты пропускаешь сессию, то потом всё идёт очень быстро. Днём я набирал скорость и оценивал деградацию резины — это значит, что по сути у тебя есть всего два круга, потому что это не та трасса, которая помогает тебе с шинами. У тебя есть один круг, чтобы прочувствовать баланс, а после этого ты прибавляешь в темпе, но сцепление уже не блестящее.
Я сумел хорошо всё оценить на длинных сериях кругов и, надеюсь, за ночь найду время, которое необходимо для того, чтобы поучаствовать в борьбе за поул. Я побольше поработаю с пустыми баками на утренней тренировке, чтобы посмотреть, какое направление избрать, но мы уверены, что знаем.
Было приятно одолжить машину Юри с утра. Думаю, он хорошо провёл время и провёл важную работу для команды», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
- 20 мая 2022
-
22:59
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
20:08
-
19:05
-
18:13
-
18:00
-
17:22
-
17:08
-
16:28
-
16:01
-
16:01
-
15:31
-
15:26
-
15:08
-
14:41
-
14:17
-
13:13
-
12:24
-
11:13
-
11:00
-
10:37
-
09:51
-
00:55
- 19 мая 2022
-
23:56
-
22:59
-
21:58
-
21:42
-
19:45