Перес объяснил, почему проиграл Ферстаппену шесть десятых

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, пропустивший первую тренировку Гран-при Испании, прокомментировал седьмой результат во второй практике с отставанием с шесть десятых от Макса Ферстаппена.



«Если ты пропускаешь сессию, то потом всё идёт очень быстро. Днём я набирал скорость и оценивал деградацию резины — это значит, что по сути у тебя есть всего два круга, потому что это не та трасса, которая помогает тебе с шинами. У тебя есть один круг, чтобы прочувствовать баланс, а после этого ты прибавляешь в темпе, но сцепление уже не блестящее.



Я сумел хорошо всё оценить на длинных сериях кругов и, надеюсь, за ночь найду время, которое необходимо для того, чтобы поучаствовать в борьбе за поул. Я побольше поработаю с пустыми баками на утренней тренировке, чтобы посмотреть, какое направление избрать, но мы уверены, что знаем.



Было приятно одолжить машину Юри с утра. Думаю, он хорошо провёл время и провёл важную работу для команды», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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