В гонках дебютировали сразу два новых грузовика команды «КАМАЗ-мастер»

20 мая на территории Арчединско-Донского песчаного массива стартовала Баха «Арчеда», которая проходит в статусе этапа кубка России и чемпионата Волгоградской области по ралли-рейдам. Команда «КАМАЗ-мастер» представлена на гонке четырьмя экипажами: на гонку заявлены экипажи Андрея Каргинова, Айрата Мардеева, Сергея Куприянова и Богдана Каримова.



О подготовке к старту нового сезона рассказал заместитель директора команды по производству Сергей Савостин: «Работы в весенний сезон было много. К старту Бахи «Арчеда» в производственном цехе команды для экипажа Андрея Каргинова изготовлен третий по счёту спортивный грузовик семейства К5. В рамках нашего совместного проекта с ПАО «Газпром» построен новый газодизельный грузовик, на котором будет выступать экипаж Сергея Куприянова. На бахе «Арчеда» машина будет протестирована в режиме спортивной обкатки. Период после «Дакара» характеризуется тем, что мы постоянно работаем в режиме импортозамещения. Сейчас сосредоточимся на сдаче нового капотного грузовика команды. Возможно, успеем подготовить его к старту «Шёлкового пути». Работы по нему курирует Айрат Мардеев».



Спортивная программа гонки началась 20 мая с 21-километрового пролога, далее последует второй этап гонки с тремя большими кругами по 80 километров, в меню третьего дня будут два немного модифицированных 80-километровых круга.



Два быстрейших результата на прологе показали гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский и Сергей Вязович. Андрей Каргинов показал третье время, Богдан Каримов — четвёртое, Айрат Мардеев — шестое, Сергей Куприянов — 15-е.

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