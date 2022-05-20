Вольф обратил внимание на прогресс мотора «Мерседеса» и рассказал, где теряет время шасси

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказался о втором и третьем результатах Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на второй пятничной тренировке Гран-при Испании.
«Обе наши компании очень упорно работали. Бриксуорт отыгрался по сравнению с производителями других силовых блоков, и видеть такое — фантастика, я горжусь. Если говорить о шасси, то мы приближаемся. У нас ещё одна солидная пятница — такая, как в Майами. Нам просто нужно посмотреть, какой завтра окажется стартовая решётка, сможем мы сохранить такую скорость и по крайней мере быть в борьбе или твёрдо в топ-3.
Это лучше, но пилоты всё равно не чувствуют комфорта на высокой скорости. Мы много теряем в третьем и девятом поворотах, так что нам нужно выяснить, что делать в субботу. Прогресс есть, но экстаза нет», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 21 мая 2022
-
00:45
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
20:08
-
19:05
-
18:13
-
18:00
-
17:22
-
17:08
-
16:28
-
16:01
-
16:01
-
15:31
-
15:26
-
15:08
-
14:41
-
14:17
-
13:13
-
12:24
-
11:13
-
11:00
-
10:37
-
09:51
-
00:55