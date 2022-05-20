Вольф обратил внимание на прогресс мотора «Мерседеса» и рассказал, где теряет время шасси

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказался о втором и третьем результатах Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на второй пятничной тренировке Гран-при Испании.



«Обе наши компании очень упорно работали. Бриксуорт отыгрался по сравнению с производителями других силовых блоков, и видеть такое — фантастика, я горжусь. Если говорить о шасси, то мы приближаемся. У нас ещё одна солидная пятница — такая, как в Майами. Нам просто нужно посмотреть, какой завтра окажется стартовая решётка, сможем мы сохранить такую скорость и по крайней мере быть в борьбе или твёрдо в топ-3.



Это лучше, но пилоты всё равно не чувствуют комфорта на высокой скорости. Мы много теряем в третьем и девятом поворотах, так что нам нужно выяснить, что делать в субботу. Прогресс есть, но экстаза нет», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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