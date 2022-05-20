«Уголовное преступление». «Ред Булл» проведёт расследование после копии от «Астон Мартин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда организует внутреннее расследование, чтобы удостовериться, что никто из бывших сотрудников «быков» не забрал с собой секретные данные при переходе в «Астон Мартин». Обновлённый болид «Астона» подозрительно похож на машину «Ред Булл», но ФИА не нашла нарушений в действиях британской команды.



«То, что сотрудники уносят с собой в голове, это их знания, и тут всё честно. Так делают все на пит-лейне. Но нечестно и абсолютно неприемлемо, если была какая-либо передача интеллектуальной собственности. Я не буду раскрывать деталей, но это было бы уголовным преступлением.



Идеи — кровь команды, мы инвестируем в них миллионы фунтов, и ты не хочешь видеть, чтобы они просто появлялись у другой организации. Мы проведём внутреннее расследование. У нас есть защита программного обеспечения, так что мы точно знаем, как им пользуются и как оно контролируется. Это работа регулирующего органа, ФИА, потому что у них есть доступ, и мы очень сильно полагаемся на них, чтобы удостовериться, что не было передачи интеллектуальной собственности и какого-либо злоупотребления», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.