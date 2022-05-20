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«Уголовное преступление». «Ред Булл» проведёт расследование после копии от «Астон Мартин»

«Уголовное преступление». «Ред Булл» проведёт расследование после копии от «Астон Мартин»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда организует внутреннее расследование, чтобы удостовериться, что никто из бывших сотрудников «быков» не забрал с собой секретные данные при переходе в «Астон Мартин». Обновлённый болид «Астона» подозрительно похож на машину «Ред Булл», но ФИА не нашла нарушений в действиях британской команды.

«То, что сотрудники уносят с собой в голове, это их знания, и тут всё честно. Так делают все на пит-лейне. Но нечестно и абсолютно неприемлемо, если была какая-либо передача интеллектуальной собственности. Я не буду раскрывать деталей, но это было бы уголовным преступлением.

Идеи — кровь команды, мы инвестируем в них миллионы фунтов, и ты не хочешь видеть, чтобы они просто появлялись у другой организации. Мы проведём внутреннее расследование. У нас есть защита программного обеспечения, так что мы точно знаем, как им пользуются и как оно контролируется. Это работа регулирующего органа, ФИА, потому что у них есть доступ, и мы очень сильно полагаемся на них, чтобы удостовериться, что не было передачи интеллектуальной собственности и какого-либо злоупотребления», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.

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