Босс «Астон Мартин» назвал похожий на «Ред Булл» болид «нормальным процессом модернизации»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о решении команды привезти новый болид на Гран-при Испании.



«Как вы помните, когда у нас была презентация, наш технический директор Энди Грин говорил, что мы допускаем некоторую гибкость в развитии машины, чтобы иметь возможность прогрессировать. Это то, что мы и сделали. Это нормальный процесс модернизации. Как вы помните, на старой машине у нас были проблемы с дельфинированием. В какой-то момент мы решили, что нам нужно поменять болид, чтобы решить проблему. Это мы и сделали.



Мы были полностью открыты, и нам дали зелёный свет. Мы будем продолжать свой путь, развиваться и пытаться прибавить, продвинувшись вперёд», — приводит слова Майка Крака Motorsport Week.