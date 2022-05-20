Босс «Астон Мартин» назвал похожий на «Ред Булл» болид «нормальным процессом модернизации»
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о решении команды привезти новый болид на Гран-при Испании.
«Как вы помните, когда у нас была презентация, наш технический директор Энди Грин говорил, что мы допускаем некоторую гибкость в развитии машины, чтобы иметь возможность прогрессировать. Это то, что мы и сделали. Это нормальный процесс модернизации. Как вы помните, на старой машине у нас были проблемы с дельфинированием. В какой-то момент мы решили, что нам нужно поменять болид, чтобы решить проблему. Это мы и сделали.
Мы были полностью открыты, и нам дали зелёный свет. Мы будем продолжать свой путь, развиваться и пытаться прибавить, продвинувшись вперёд», — приводит слова Майка Крака Motorsport Week.
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