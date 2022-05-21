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Хэмилтон — о фото голого Боттаса в горной реке: одно из лучших, что я видел!

Хэмилтон — о фото голого Боттаса в горной реке: одно из лучших, что я видел!
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопросы журналистов насчёт смелого изображения его бывшего напарника по команде Валттери Боттаса. Финн сфотографировался обнажённым в момент, когда находился в одной из американских горных рек. Затем интернет-пользователи сделали немало мемов с исходной фотографией.

– Вы бы купили произведение искусства от Валттери Боттаса, где он с голой задницей? Он продает постеры на благотворительность.
– Я даже не знал, что они продаются. Это фото, где я с ним? Или…

– То, где вы наложены на фото. Там он в горной реке. Купите постер?
– Я бы купил, да. Для благотворительности – конечно. Я даже не знал, что они продаются. Но я думаю, что это отличное фото. На самом деле, это одно из лучших фото, что я видел (смеётся)!

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