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Феттель поделился впечатлениями от новой машины «Астон Мартин»

Феттель поделился впечатлениями от новой машины «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании и поделился впечатлениями от работы с новой машиной.

«Есть впечатление, что мы на верном пути, но стоит помнить, что это лишь первый день работы с новой машиной. Сравнивать с зимними тестами тоже нет смысла. Погода и условия на трассе тогда были совершенно другими, так что нам стоит со многим разобраться. Приятно закончить день в первой десятке, но стоит посмотреть, как будет складываться ситуация по ходу всего уик-энда. Мы не ждём немедленных результатов, но мы хотим стабильно прогрессировать», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба команды.

Феттель закончил вторую тренировку на восьмой позиции.

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