Кристиан Хорнер: «Мерседес» станет ещё одним фактором в этом чемпионате
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не удивлён выступлением «Мерседеса» в первых двух тренировках Гран-при Испании.
«Я говорил весь год, что это только вопрос времени, когда они во всём разберутся. Сейчас похоже, что они начали справляться со своими проблемами.
Они станут ещё одним фактором в этом чемпионате. Судя по всему, сегодня у них был сильный день, так что нам не нужно расслабляться», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.
Напомним, в первой тренировке Гран-при Испании Джордж Расселл стал четвёртым, а Льюис Хэмилтон показал шестой результат. Во второй свободной практике Расселл был вторым, а Хэмилтон — третьим.
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