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Карун Чандхок: в «Мерседесе» очень многому научились

Карун Чандхок: в «Мерседесе» очень многому научились
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Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок оценил выступление «Мерседеса» в первых двух свободных практиках Гран-при Испании.

«Думаю, теперь они будут надеяться на то, чтобы сохранить набранную форму и в субботу. В эти выходные я настроен более оптимистично. Полагаю, что в «Мерседесе» очень многому научились благодаря выступлению в Майами, где у них не всё получалось. В этот раз авто у них выглядели хорошо, а пилоты действовали уверенно», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Напомним, в первой тренировке Гран-при Испании пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал четвёртым, а его напарник Льюис Хэмилтон показал шестой результат. Во второй свободной практике Расселл был вторым, а Хэмилтон — третьим. Третья тренировка пройдёт сегодня, 21 мая. Начало заезда — в 14:00 мск.

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