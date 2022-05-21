Даниэль Риккардо: Гран-при Испании определит лидера на следующие несколько этапов
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о факторах, которые, по его мнению, определят исход нынешнего сезона Формулы-1.
«Похоже, что на данный момент у обеих команд есть, так сказать, свои трассы. Вероятнее «Феррари» одержит несколько лёгких побед на некоторых Гран-при, как это было в Мельбурне, а «Ред Булл», судя по всему, также легко добьётся побед на других трассах.
Полагаю, что этот уик-энд, вероятно, определит лидера на следующие несколько этапов, при этом многое будет зависеть от обновлений. Кроме того, немало будет зависеть и от ошибок пилотов. Но едва ли Шарль Леклер и Макс Ферстаппен будут часто ошибаться», — приводит слова Риккардо Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
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