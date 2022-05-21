Чжоу вспомнил странную потерю скорости в 2018 году на фоне прогресса Шумахера

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу вспомнил о сезоне 2018 года, когда он выступал в Формуле-3, акцентировав внимание на этапе в Спа, перед которым он был одним из лидеров чемпионата.



«В Спа я провёл свою лучшую квалификацию, но завершил уик-энд без очков, а в двух гонках меня выбивал мой же напарник по команде. После этого со мной и вовсе стали происходить какие-то странные вещи.



Даже сейчас я не совсем понимаю, что тогда произошло. Единственное, что могу сказать — я потерял всю скорость, практически не меняя стиль пилотажа. Сначала я боролся за чемпионство, а затем проблемой стало даже попасть в квалификации в топ-10. Это был очень непростой сезон», — приводит слова Чжоу GP Racing.



Напарником по команде Чжоу в сезоне-2018 был Мик Шумахер, взявший тогда титул. Гуаньюй в общем зачёте оказался восьмым. Именно в Спа Чжоу дважды столкнулся с Шумахером, который после того этапа резко прибавил.

Новость по теме В «Альфа Ромео» назвали единственный недостаток Гуаньюя Чжоу