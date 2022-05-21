Ладно Норрис рассказал, что из-за его ошибки «Макларену» не хватает запчастей

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о выступлении во второй свободной практике Гран-при Испании, где он повредил днище болида, из-за чего не смог вернуться на трассу. Кроме того, Норрис высоко оценил новинки, которые были на его авто в Барселоне.



«Я просто выехал за пределы трассы на девятом повороте и повредил машину. Мы довольно ограничены в новых деталях, поэтому и хотели убедиться, что сохранили их в сохранности и не нанесли существенного ущерба. В целом же можно констатировать, что это был хороший день. Машина показала себя достойно. Большинство вещей работает так, как и ожидалось, или так, как мы хотели. Однако нам ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Норриса издание The Race.

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