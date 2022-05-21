Видалес выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Барселоне, Смоляр — шестой после старта девятым

Гонщик команды «Кампос» Давид Видалес одержал победу в спринтерской гонке испанского этапа Формулы-3 в Барселоне. Видалес стартовал с поул-позишен после штрафа Зейна Малоуни и удержал первое место, несмотря на прессинг со со стороны Джека Кроуфорда, финишировавшего вторым. Третье место занял Кайо Коллет.



Российский гонщик Александр Смоляр стартовал девятым и сразу поднялся на шестую строчку. В ходе гонки Смоляр сражался с Хуаном Мануэлем Корреа за четвёртую позицию, однако бывший напарник вынудил россиянина выехать на обочину, из-за чего Александр пропустил вперёд Артура Леклера и закончил гонку шестым.



Формула-3. Барселона. Спринт.



1. Давид Видалес — 20 кругов.

2. Джек Кроуфорд +1.2.

3. Кайо Коллет +6.4.

4. Артур Леклер +9.0.

5. Хуан Мануэль Корреа +10.3.

6. Александр Смоляр +11.2.

7. Кайлен Фредерик +11.8.

8. Роман Станек +12.3.

9. Рис Усидзима +15.2.

10. Исаак Хаджар +16.0.

11. Грегуар Соси +16.9.

12. Оливер Берман +17.4.