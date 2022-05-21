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Видалес выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Барселоне, Смоляр — шестой после старта девятым

Видалес выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Барселоне, Смоляр — шестой после старта девятым
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Гонщик команды «Кампос» Давид Видалес одержал победу в спринтерской гонке испанского этапа Формулы-3 в Барселоне. Видалес стартовал с поул-позишен после штрафа Зейна Малоуни и удержал первое место, несмотря на прессинг со со стороны Джека Кроуфорда, финишировавшего вторым. Третье место занял Кайо Коллет.

Российский гонщик Александр Смоляр стартовал девятым и сразу поднялся на шестую строчку. В ходе гонки Смоляр сражался с Хуаном Мануэлем Корреа за четвёртую позицию, однако бывший напарник вынудил россиянина выехать на обочину, из-за чего Александр пропустил вперёд Артура Леклера и закончил гонку шестым.

Формула-3. Барселона. Спринт.

1. Давид Видалес — 20 кругов.
2. Джек Кроуфорд +1.2.
3. Кайо Коллет +6.4.
4. Артур Леклер +9.0.
5. Хуан Мануэль Корреа +10.3.
6. Александр Смоляр +11.2.
7. Кайлен Фредерик +11.8.
8. Роман Станек +12.3.
9. Рис Усидзима +15.2.
10. Исаак Хаджар +16.0.
11. Грегуар Соси +16.9.
12. Оливер Берман +17.4.

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