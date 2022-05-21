«Феррари» заменила Карлосу Сайнсу шасси

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» решила заменить Карлосу Сайнсу шасси после пятничных свободных заездов Гран-при Испании в Барселоне, сообщает Racingnews365. В команде уточнили, что на автомобиле Сайнса обнаружили проблему с топливной системой, из-за чего решили использовать новое шасси.



В первой практике Гран-при Испании на счету Карлоса Сайнса был второй результат, во второй тренировке он оказался четвёртым, в обоих случаях пропустив вперёд партнёра по команде Шарля Леклера.

Гран-при Испании. Вторая тренировка



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.670.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.117.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.204.

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.320.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.336.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.533.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0.962.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.033.

9. Эстебан Окон («Альпин) +1.075.

10. Мик Шумахер («Хаас») +1.087.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.247.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.343.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.579.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.615.

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.715.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.158.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.196.

18. Алекс Албон («Уильямс») +2.649.

19. Николас Латифи («Уильямс») +3.527.

20. Ландо Норрис («Макларен») +3.718.