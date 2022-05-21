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«Феррари» заменила Карлосу Сайнсу шасси

«Феррари» заменила Карлосу Сайнсу шасси
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» решила заменить Карлосу Сайнсу шасси после пятничных свободных заездов Гран-при Испании в Барселоне, сообщает Racingnews365. В команде уточнили, что на автомобиле Сайнса обнаружили проблему с топливной системой, из-за чего решили использовать новое шасси.

В первой практике Гран-при Испании на счету Карлоса Сайнса был второй результат, во второй тренировке он оказался четвёртым, в обоих случаях пропустив вперёд партнёра по команде Шарля Леклера.

Гран-при Испании. Вторая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.670.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.117.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.204.
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.320.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.336.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.533.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0.962.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.033.
9. Эстебан Окон («Альпин) +1.075.
10. Мик Шумахер («Хаас») +1.087.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.247.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.343.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.579.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.615.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.715.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.158.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.196.
18. Алекс Албон («Уильямс») +2.649.
19. Николас Латифи («Уильямс») +3.527.
20. Ландо Норрис («Макларен») +3.718.

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