Благотворительный фонд заработал € 50 000 за счёт фото купающегося голышом Боттаса

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что один из благотворительных фондов заработал сумму € 50 000 благодаря его фотографии. Речь идёт о снимке, на котором Валттери запечатлён купающимся голышом в горной речке.



«Мы сделали мир немного лучше благодаря моей…» — написал Боттас.



В общем зачёте пилотов Боттас в настоящее время занимает восьмое место, имея в активе после пяти Гран-при 30 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, занимает 18-ю позицию, имея на счету один заработанный бал. Возглавляет рейтинг гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 104 очка.

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