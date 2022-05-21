Благотворительный фонд заработал € 50 000 за счёт фото купающегося голышом Боттаса
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что один из благотворительных фондов заработал сумму € 50 000 благодаря его фотографии. Речь идёт о снимке, на котором Валттери запечатлён купающимся голышом в горной речке.
«Мы сделали мир немного лучше благодаря моей…» — написал Боттас.
В общем зачёте пилотов Боттас в настоящее время занимает восьмое место, имея в активе после пяти Гран-при 30 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, занимает 18-ю позицию, имея на счету один заработанный бал. Возглавляет рейтинг гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 104 очка.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
Новость по темеВалттери Боттас показал, как купается в горной речке голышом
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