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Де Врис отреагировал на слухи, что он заменит в «Уильямсе» Латифи

Де Врис отреагировал на слухи, что он заменит в «Уильямсе» Латифи
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Чемпион Формулы-Е Ник де Врис прокомментировал информацию, что уже в ходе нынешнего сезона он может заменить в составе «Уильямса» Николаса Латифи. Появлялись даже сообщения, что замена произойдёт в самое ближайшее время, но затем сам автор слуха об увольнении Латифи опроверг его.

«Девушка из пресс-службы „Уильямса“ рассказала мне про этот слух, но я не слежу за слухами в соцсетях. Не знаю, что готовит для меня будущее. Я не могу это контролировать», — приводит слова де Вриса Formule 1.

Также голландец прокомментировал тот факт, что опередил Латифи в первой пятничной тренировке Гран-при Испании.

«Мы в виде спорта, где серьёзная конкуренция. В конечном счёте твой напарник — первый человек, с которым тебя сравнивают. Но у меня нет специальной цели победить партнёра по команде», — отметил де Врис.

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