Шарль Леклер — быстрейший на третьей практике ГП Испании, три команды — в полутора десятых

В Барселоне завершилась третья свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Примечательно, что Расселла и Леклера разделяют всего 0,148 сек.

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, был четвёртым. Отметим, что Шарль выиграл каждую из трёх тренировок в Барселоне.

Формула-1. Гран-при Испании. Третья свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,772.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,148.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,230.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,357.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,488.

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,631.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,874.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,009.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,110.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,138.

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,172.

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,209.

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,429.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,677.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,748.

17. Алекс Албон («Уильямс») +1,800.

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,647.

19. Мик Шумахер («Хаас») +5,695.

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») – без времени.