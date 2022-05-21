Шарль Леклер — быстрейший на третьей практике ГП Испании, три команды — в полутора десятых

В Барселоне завершилась третья свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Примечательно, что Расселла и Леклера разделяют всего 0,148 сек.
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, был четвёртым. Отметим, что Шарль выиграл каждую из трёх тренировок в Барселоне.
Формула-1. Гран-при Испании. Третья свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,772.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,148.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,230.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,357.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,488.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,631.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,874.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,009.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,110.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,138.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,172.
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,209.
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,429.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,677.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,748.
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,800.
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,647.
19. Мик Шумахер («Хаас») +5,695.
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») – без времени.
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