Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — шестой

В Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал шестой результат.



Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,750.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,416.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,643.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,670.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,762.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,858.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,932.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,547.

10. Мик Шумахер («Хаас») +1,618.



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.20,471.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.20,638.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,639.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,861.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.21,094.



Не прошли во второй сегмент:



16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.20,954.

17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.21,043.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.21,418.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 1.21,645.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,915.