Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он завоевал поул-позицию.



«Всё отлично. Это была очень сложная квалификация, особенно в третьем сегменте, потому что я допустил ошибку в начале, а затем у меня была всего одна попытка. Но всё прошло очень хорошо, у меня было несколько неприятных моментов в поворотах, но в итоге мне удалось справиться и завоевать поул. Я доволен.



Это был потрясающий круг на протрясающей машине, так что да, я счастлив. У нас хорошая стартовая позиция, но в последних гонках у нас были проблемы с шинами, которых не было у «Ред Булл», так что если мы их не решим, то можем упустить победу. Нужно разобраться со всеми трудностями. Надеюсь, что мы с Карлосом сможем завоевать победный дубль для команды», — приводит слова Леклера Sky Sports.