Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он завоевал поул-позицию.
«Всё отлично. Это была очень сложная квалификация, особенно в третьем сегменте, потому что я допустил ошибку в начале, а затем у меня была всего одна попытка. Но всё прошло очень хорошо, у меня было несколько неприятных моментов в поворотах, но в итоге мне удалось справиться и завоевать поул. Я доволен.
Это был потрясающий круг на протрясающей машине, так что да, я счастлив. У нас хорошая стартовая позиция, но в последних гонках у нас были проблемы с шинами, которых не было у «Ред Булл», так что если мы их не решим, то можем упустить победу. Нужно разобраться со всеми трудностями. Надеюсь, что мы с Карлосом сможем завоевать победный дубль для команды», — приводит слова Леклера Sky Sports.
- 21 мая 2022
-
18:42
-
18:38
-
18:05
-
17:02
-
16:08
-
15:15
-
15:02
-
14:44
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
13:27
-
13:14
-
12:04
-
11:19
-
10:45
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
00:45
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:20
-
21:18
-
21:16